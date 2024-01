Milan-Atalanta, le probabili scelte di mister Gasperini

Marina Belotti

Non importante ma fondamentale per l'Atalanta la partita da dentro fuori di Coppa Italia a San Siro, domani alle 21 contro il Milan. Per il tecnico Gian Piero Gasperini è l'unico trofeo 'arrivabile', e quindi un obiettivo stagionale da affrontare con tutti i titolari.



Tanti i dubbi, con Kolasinac e De Ketelaere in dubbio fino all'ultimo momento ma per il Gasp "stanno meglio di quanto pensavamo" e quindi al 90% saranno in campo. Incognita in porta, dove Musso potrebbe di nuovo alternarsi a Carnesecchi, mentre in attacco Scamacca è in pole su Miranchuk e Muriel, più utili se la gara dovesse protrarsi oltre i 90' fino ai rigori.



La probabile formazione dell'Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.