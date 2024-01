LIVE Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: la scelta tra Giroud e Jovic, c'è De Ketelaere

Entra nel vivo la Coppa Italia e lo fa con la disputa dei quarti di finale. Questa sera alle 21 a San Siro va in scena Milan-Atalanta, in palio un posto in semifinale. La squadra di Pioli agli ottavi ha eliminato il Cagliari, quella di Gasperini ha battuto il Sassuolo. La vincente di Milan-Atalanta affronterà in semifinale (con doppia sfida di andata e ritorno) la Fiorentina.



Le formazioni ufficiali:



Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Jimenez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Leao, Jovic, Pulisic.



Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Koopmeiners, De Ketelaere.