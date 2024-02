Milan-Atalanta: Pioli favorito ma con quota alta, Gasperini punta il colpaccio per avvicinarsi al terzo posto

Milan e Atalanta si sfidano nel big match della 26^ giornata di Serie A, in un incrocio dall’esito più che mai incerto. Secondo i betting analyst i rossoneri sono leggermente favoriti ma a quota 2,35, contro il 2,90 della vittoria della squadra di Gasperini, che con una vittoria accorcerebbe sul terzo posto, lontano sette punti e attualmente occupato proprio dal Diavolo. Occasione più che ghiotta, considerando che l’Atalanta tornerà in campo a metà settimana per il recupero della 21^ giornata contro l’Inter. Il pareggio, infine, vale 3,35 volte la posta.



Gli ultimi due testa a testa in campionato a San Siro tra Milan e Atalanta si sono chiusi entrambi con il 2-0 a favore dei padroni di casa, risultato che in vista della sfida di domenica si gioca a 13,50. Tra gli altri risultati esatti prevale l’1-1 a 6,55, seguito dal 2-1 (9,65) e dall’1-0 (a 10), con l’1-2 proposto a 11. Tra gli altri mercati, è l’Over a prevalere sull’Under, a 1,68 contro 2,05, così come il Gol, a 1,55, comanda sul No Gol, a 2,30.