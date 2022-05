Milan-Atalanta - domenica 15/5 ore 18 (diretta streaming su Dazn).

è il big match della 37ª giornata di Serie A, tutti gli occhi sono puntati su una sfida decisiva per la corsa scudetto.Pioli vincendo si porterebbe momentaneamente a +5 sull'Inter: fiducia all'undici che ha vinto a Verona, con Krunic e Kessie in una mediana muscolare. Gasperini deve vincere per continuare a credere all'Europa League: Muriel preferito a Zapata.: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud.: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Muriel.