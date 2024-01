Coppa Italia, Milan-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Milan-Atalanta è il terzo quarto di finale di questa Coppa Italia 2023/24. Una gara ricca di spunti fra due realtà in netta ripresa dopo un momento di appannamento e difficoltà. In campionato, lo scorso 9 dicembre ebbe la meglio per 3-2 a Bergamo la formazione allenata da Gian Piero Gasperini, che arriva a questa gara dopo aver eliminato il Sassuolo. Stefano Pioli ha invece eliminato per 4-1 il Cagliari segnando il primo segnale di un'evidente miglioramento anche se l'emergenza in difesa non accenna a placarsi. Sarà Massimo Callegari a commentare la gara in tv con Roberto Cravero come spalla tecnica.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Milan-Atalanta, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia con calcio d'inizio alle 21 di mercoledì 10 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, mentre sarà visibile in streaming tramite le app di Mediaset Play e Sportmediaset.



LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere.