Si gioca a San Siro il big-match della 24^ giornata di Serie A tra Milan e Atalanta. I rossoneri, dopo tre successi consecutivi, vogliono mettere definitivamente fine alla crisi di inizio 2023 contro una diretta concorrente per la zona Champions, reduce dalla sconfitta interna con il Lecce. Quote rossonere con il segno «1» avanti a 2,15 contro il 3,30 del colpo nerazzurro. Sale invece a 3,40 il pari, come all'andata. Per il risultato esatto, il quarto 1-0 di fila per gli uomini di Pioli vale 8 volte la posta, mentre il tris del gioiello della Dea Rasmus Hojlund – a segno nelle ultime due di A - è fissato a 3,60. Il Napoli, dopo il grande successo esterno in Champions contro l'Eintracht, cerca l'ottava meraviglia consecutiva in campionato. Sarà una partita da amarcord per Spalletti contro il "suo" Empoli, in una sfida favorevole ai campani, offerti a 1,44 contro il 7 del successo dei toscani, imbattuti in casa nel 2023 e vincenti nell'ultimo precedente al Castellani. In mezzo, a 4,50, il segno «X». Occhi puntati sul solito Victor Osimhen, in rete da sette gare in A e decisivo anche in Germania: il centro del capocannoniere del campionato si gioca a 1,72.

Anche l'Inter, vincente nell'andata degli ottavi di Champions contro il Porto, vuole continuare la striscia positiva in campionato. I nerazzurri tornano a Bologna dove lo scorso campionato arrivò una sconfitta decisiva in chiave scudetto. Previste quote da riscatto dagli esperti di William Hill, che vedono Lautaro e compagni vincenti a 1,75 contro il 4,75 del bis bolognese. Data invece a 3,60 l'opzione pareggio. L'Inter tra fatti e subiti – 40 – è la formazione che produce più gol fuori casa, ma in quota l'Under 2.5, a 1,80, è in vantaggio sull'Over 2.5 proposto a 1,90. Sulle ali dell'entusiasmo del passaggio di turno in Europa vedono il successo la Roma (1,70) favorita in casa della Cremonese (5,25) e la Lazio (1,40) nettamente avanti all'Olimpico contro la Sampdoria (8,50) in cerca di punti in chiave salvezza. Più difficile invece il compito della Fiorentina, proposta a 2,30, in casa di un Verona (3,25) capace di conquistare 10 punti in 4 sfide al Bentegodi dopo la sosta mondiale. Vuole tornare a vincere davanti i propri tifosi, dopo oltre 5 mesi, l'Udinese, favorita a 1,63 contro lo Spezia (5,50) del nuovo corso di mister Semplici. Grande equilibrio invece tra Lecce (2,55) e Sassuolo (2.90) mentre il Monza (2,15), dopo la prima sconfitta dell'anno contro il Milan cerca strada all'Arechi contro la Salernitana (3,40), che vuole regalare a Paulo Sousa la prima vittoria dopo l'esordio negativo contro la Lazio. Chiude il programma di giornata il derby di martedì sera tra Juventus (1,78) e Torino (5,0).