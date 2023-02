In previsione della 24ª giornata di Serie A il match più atteso è senza dubbio Milan-Atalanta, in programma per domenica 26 febbraio alle 20:45. Da un lato, la squadra di Pioli che dopo un periodo nero ha ritrovato vittorie e solidità difensiva, dall’altro i bergamaschi che non riescono ad avere continuità di risultati ma che comunque hanno solo tre punti di ritardo rispetto ai rossoneri e alla zona Champions. Le quote sulla lavagna scommesse danno i campioni d’Italia favoriti, ma a 2,19, e sia il pareggio che il segno 2 non sono ipotesi così lontane rispettivamente a 3,40 e 3,30. La retroguardia rossonera, capace di non subire gol contro Torino, Tottenham e Monza, ora dovrà vedersela con i giovani talenti di Gasperini, in particolare Lookman e Hojlund, con il nigeriano in prima fila nei pronostici sui possibili marcatori bergamaschi del match, a quota 3,75. Tra i rossoneri, il punto di riferimento è sempre Olivier Giroud, a quota 2,75. Sulla carta, la partita appare molto equilibrata dopo l’1-1 dell’andata, disputata a fine agosto e decisa dalle reti di Malinovskyi e Bennacer. L’ultima sfida a San Siro tra le due squadre (maggio 2022) è terminata invece con il successo rossonero per 2-0, firmato da Hernandez e Leao. Bisogna invece andare indietro fino al 23 gennaio 2021 per l’ultimo successo dei bergamaschi, uno 0-3 a San Siro firmato da Romero, Ilicic e Zapata. Il verdetto del big match della 24ª giornata di Serie A potrebbe inoltre modificare le quote antepost per la Top 4 del campionato italiano. Al momento dietro le grandi favorite Napoli e Inter ci sono Roma e Milan a quota 1,60, dietro Lazio e Atalanta, entrambe a 2,00 volte la posta.