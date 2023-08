Se in casa Inter continua a tener banco il caso inerente a Lazar Samardzic, ecco che sulla sponda rossonera del Naviglio siamo ormai alle fasi conclusive della trattativa che vedrà Charles De Ketelaere lasciare il Milan e andare a vestire la maglia dell’Atalanta. Il giocatore belga, infatti, dopo che sono stati rivisti e riaccordati tutti i dettagli dell’affare, si appresta a unirsi alla corte di Gasperini: al tecnico degli orobici il compito di risollevare e far tornare a splendere il talento dell’ormai ex numero 90 rossonero.





I DETTAGLI DELL’AFFARE – Nel corso degli ultimi giorni, dopo la frenata subita nella trattativa, tutte le parti si sono rimesse al lavoro per cercare un punto d’incontro, specialmente sulle commissioni da destinare agli agenti del giocatore e la richiesta dell’ingaggio del belga – 3 milioni a stagione contro i 2,2 attualmente percepiti a Milano -. Alla fine, la fumata bianca arriverà sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni più 4 di bonus. Ma non solo: è prevista una percentuale sulla futura rivendita pari al 10% del costo del cartellino. Minusvalenza evitata (visti i 35 milioni spesi solo la scorsa estate e il peso residuo a bilancio) per il Milan e nuova occasione per De Ketelaere.



VISITE MEDICHE, POI FIRMA – I due club hanno lavorato per limare i dettagli burocratici con la prima parte della documentazione che verrà inoltrata in serata. Sono gli ultimi step necessari prima di finalizzare l’accordo e fissare la data delle visite mediche tra la giornata di mercoledì e giovedì. Il classe 2001 ex Bruges è pronto a rilanciarsi sotto le sapienti mani di Gasperini che, solo pochi giorni fa, si augurava un suo arrivo in quel di Bergamo: “Se viene sono molto contento. È un giocatore che mi piace molto”. La telenovela è a un passo dalla sua conclusione: De Ketelaere-Atalanta, ci siamo. La sua avventura al Milan si avvia verso la parola fine.