Così, il dito alzato al cielo sotto la Nord, Mattia Caldara non l'ha più alzato. E non solo perché da quasi un anno quei seggiolini così pieni di calore sono irrimediabilmente vuoti, ma perché lui non si è più ripreso. Né la maglia, né la forma. Dopo il problema al tendine rotuleo e l'operazione a cui si è sottoposto, il fastidio al ginocchio si è ripresentato all'improvviso proprio quando doveva tornare titolare in Coppa Italia e, anche se adesso è di nuovo alle spalle, mister Gian Piero Gasperini sembra sempre più deciso ad affidare le chiavi della retroguardia ad altre pedine (Toloi, Romero, Djimsiti, Palomino e anche Sutalo iall'occorrenza).



CALDARA COME CONTI- Per questo, come riporta anche Tuttosport, tra sei mesi l’Atalanta potrebbe decidere di non sborsare i 15 milioni per il diritto di riscatto del difensore bergamasco dal Milan. Il prestito per diciotto mesi è quasi terminato, ma le risposte tardano ad arrivare. Il rischio per il Milan è che, visti i problemi fisici e il poco utilizzo, i nerazzurri decidano di non sborsare una cifra così importante per il riscatto. Anche il Milan però non sembra intenzionato a tenerlo e a giugno potrebbe cederlo, come fatto con l'altro ex nerazzurro Andrea Conti, appena passato al Parma.