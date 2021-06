Il Milan e l'Atletico Madrid rischiano di vivere un'estate di mercato intrecciata soprattutto sulla trequarti. Hakan Calhanoglu è ancora in bilico per il rinnovo coi rossoneri e potrebbe essere un'obiettivo dei Colchoneros che però hanno in Rodrigo De Paul l'obiettivo più importante. Il fantasista dell'Udinese è però anche il primo obiettivo dei rossoneri se partisse proprio il turco a parametro zero.