Cosmin Contra, ex terzino di Milan e Atletico Madrid, dice la sua a Mundo Deportivo della sfida tra le sue due ex squadre: "Vedo sempre le mie ex squadre, oppure cerco di vederle il più possibile. Il Milan viene dalla vittoria per 2-1 in un campo complicato (Spezia). Arrivano in un grande momento e l'Atletico ha dei dubbi. Sarà complicato per l'Atletico. Pioli alterna pressione alta a momenti di attesa, e farà lo stesso contro l'Atletico. Il Cholo avrà studiato bene il Milan, sa quali sono i suoi punti di forza e di debolezza, come uscire da quella pressione e come lavorare sugli attacchi posizionali per creare occasioni".