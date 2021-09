Dopo il pareggio dell'Inter contro lo Shakhtar di De Zerbi, il martedì di Champions delle italiane continua con il Milan che sfida l'Atletico Madrid di Diego Simeone., guardalinee: Duran e Ongun (Tur), quarto uomo: Kardeşler (Tur), Avar: Kalkavan (Tur)- Secondo giallo a Kessie per un pestone a Llorente a metà campo. Espulso. Nell'occasione, ammonito Rebic per proteste.- Sospetto fuorigioco sul gol di Leao, ma dal Var arriva la conferma che è tutto regolare.- Altro check Var: azione simile a quella precedente ma nell'area dell'Atletico. Hermoso colpisce di testa, presunto tocco di mano di Felipe: niente rigore.- Prima ammonizione del match: giallo a Kessie per trattenuta su Llorente.- ​Check del Var su un tocco di mano in area di Tomori dopo un retropassaggio di Kessie: niente rigore.