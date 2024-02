Milan, attento allo Slavia Praga: tripletta show di Chytil

Vittoria rotonda per lo Slavia Praga, prossima euro-rivale del Milan negli ottavi di finale di Europa League, contro il Pardubice. Ci ha pensato l'attaccante Mojmír Chytil, subentrato all'intervallo, a togliere le castagne dal fuoco per i suoi, grazie a una splendida tripletta, in soli 8 minuti (dal 66’ al 74’). In campo per lo Slavia anche Lukas Zima, ex difensore del Torino acquistato dai cechi a gennaio.



Il Milan giocherà l'andata degli ottavi di finale a San Siro giovedì 7 marzo, il ritorno in trasferta giovedì 14 marzo. Con l'ufficialità delle date per Milan-Slavia Praga, match valido per gli Ottavi di finale di Europa League, il club rossonero ha messo in vendita, per ora solo per gli abbonati al campionato, i biglietti per la sfida europea. La gara si giocherà a San Siro giovedì 7 marzo, fischio d'inizio alle ore 21.