Non solo il Milan. Anche l'Arsenal non molla la presa per Renato Sanches, centrocampista del Lille sotto contratto fino a giugno 2023. Il giocatore portoghese ha parlato così del suo futuro alla stampa francese: "Probabilmente alcuni club sono interessati a me, ne parlerò col mio agente. Sono pronto a valutare eventuali offerte e a scegliere il meglio per me".