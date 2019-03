L'allarme non è ancora scattato, ma il problema non va sottovalutato. Lucas Paquet​á, da quando è arrivato, a gennaio dal Flamengo, ha sempre giocato e convinto, grazie a un sorprendente adattamento al calcio italiano, ora è arrivato il momento di fargli conoscere la panchina. Un'idea che non ha motivazioni tecniche o tattiche, ma puramente fisiche, Gattuso sta valutando la possibilità di lasciarlo fuori, sabato sera, contro il Chievo, per preservarlo in vista dei prossimi impegni, a partire dal derby del 17 marzo. I segnali che arrivano dalla sfida vinta a fatica contro il Sassuolo non possono essere trascurati, il brasiliano finché è stato lucido ha regalato le solite giocate intelligenti, con il passare dei minuti si è spento diventando un problema per il centrocampo del Milan.



SEMPRE PRESENTE - I numeri parlano chiaro, in poco più di due mesi di Milan Paquetá ha giocato 11 partite, per un totale di 882', partendo sempre dal primo minuto. Arrivato come numero 10, ha avuto l'umiltà e la maturità di adattarsi a ruolo di mezzala, risultando prezioso anche in fase di copertura. Un doppio lavoro per il quale il talento di Rio de Janeiro non si è mai lamentato, ma ora la fatica inizia a farsi sentire. Paquetá è stanco, ha bisogno di riposo. Non bisogna dimenticare che all'avventura in rossonero va aggiunta la massacrante stagione con il Flamengo: lo scorso anno ha giocato quasi ininterrottamente da marzo a dicembre, con 39 match in tutte le competizioni e un totale di 3377 minuti. Meglio non tirare troppo la corda.