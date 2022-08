Charles De Ketelaere si è presentato al mondo Milan, almeno a parole, ma ora arriva il vero momento per mostrarsi ai nuovi tifosi. Cresce l'attesa per l'esordio del trequartista classe 2001, arrivato dal Bruges al termine di una lunga ed estenuante trattativa, esordio che dovrebbe arrivare già in serata.



SUBITO IN CAMPO - Alle 19 il Diavolo è di scena a Vicenza e proprio contro i biancorossi arriveranno i primi minuti in rossonero di CDK: l'idea di Stefano Pioli è di impiegare il belga nell'ultimo quarto d'ora di gioco, un modo per verificare l'ingresso nei meccanismi ma soprattutto la condizione fisica, già apparsa buona nei primi allenamenti a Milanello. De Ketelaere in campo per indossare per la prima volta la maglia numero 90, per poi fare il bis nel test di domani a Milanello contro la Pergolettese: il minutaggio si alzerà - almeno un tempo - così da arrivare al meglio alla prima di campionato, con il Milan impegnato sabato alle 18.30 contro l'Udinese a San Siro.