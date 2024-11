Getty Images

Milan, attesa per l’annuncio del rinnovo di Gabbia

9 minuti fa



Accordo virtualmente fatto tra il Milan e Gabbia per il rinnovo del contratto fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell’ingaggio. Il canterano rossonero, protagonista del gol vittoria nel derby contro l’Inter, è diventato sempre più centrale per la squadra e Fonseca. Manca solo l’annuncio ufficiale da parte del club di via Aldo Rossi.