Può arrivare stasera il momento che il mondo Milan stava aspettando: secondo le informazioni che ci arrivano dal Belgio, il Consiglio d'Amministrazione del Club Bruges si è riunito ed è in corso con all'ordine del giorno il futuro di Charles De Ketelaere, che ormai non si allena più con la squadra in attesa che i rossoneri e i nerazzurri fiamminghi trovino l'intesa.



CHE RINUNCIA! - Per poter vestire la maglia del Milan, il talento belga ha accettato di ridurre il proprio stipendio da 2,7 a 2,3 milioni all'anno. Un accordo che ormai esiste da tempo tra giocatore e società, mentre il Bruges aspetta la famosa offerta da 35 milioni complessivi alla quale Maldini e Massara stanno pian piano arrivando. Si può chiudere a 32+3 di bonus.



RESPONSO - Si attende dunque l'esito della riunione in Belgio dello stato maggiore del club campione della Supercoppa, in occasione della quale De Ketelaere ha salutato i propri tifosi. Tutto porta al lieto fine, non rimane che aspettare ulteriori novità.