Lucas Paquetà, trequartista del Flamengo, prossimo al trasferimento al Milan, è atteso in città. Come riporta O Globo, il neo rossonero arriverà a Milano sabato, sottoponendosi poi alle visite mediche di rito.



Dopo qualche giorno in Italia, in cui prenderà le misure con la nuova realtà, tornerà in Brasile per passare le vacanze di Natale e tornare, poi, definitivamente in Italia per iniziare la sua nuova avventura.