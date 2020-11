Avanti con grande fiducia.Secondo quanto raccolto da calciomercato.com,La trattativa tra il Milan e Mino Raiola procede senza intoppi. Non è ancora il momento degli annunci ufficiali, ma Gianluigi Donnarumma ha già pronta la penna per siglare il nuovo accordo con il Diavolo. La volontà del portiere di Castellammare è chiara da tempo: vuole restare in rossonero per tanti anni ancora. C’è ancora un po’ di distanza sulle cifre, le parti sono al lavoro per ridurla.L’entusiasmo a Milanello e l’aria positiva che si avverte attorno al Milan sono fattori fondamentali in ottica prolungamento del contratto. Il MilanResta da sciogliere un ultimo nodo: Raiola vorrebbe inserire la clausola, legata alla qualificazione alla prossima Champions League. Paolo Maldini e Frederic Massara non sono d'accordo perché non vogliono correre più rischi con Gianluigi Donnarumma. A differenza che per Hakan Calhanoglu, si respira grande ottimismo e voglia di chiudere in tempi brevi. Perché un Milan che vuole tornare grande non può fare a meno del suo asset più importante.