Un presente incerto e caratterizzato da poche luci e tante ombre, ma per il futuro le idee sono chiare: quello di Davide Calabria sarà ancora a forti tinte rossonere. Non è ancora arrivato l'annuncio, ma il rinnovo del classe '96 con il Milan è ormai una mera formalità: l'intesa tra l'agente del terzino Alessandro Lucci e il club di via Aldo Rossi è stata raggiunta già in estate per quanto riguarda l'ingaggio (sarà portato a 1,8-2 milioni di euro netti a stagione più bonus) e la durata (la scadenza sarà portata dall'attuale 2022 al 2024), mancano solo alcuni dettagli tecnici da definire ma da entrambe le parti in causa filtra la convinzione che per suggellare l'accordo sia solo questione di tempo.



ORA IL RILANCIO - Blindato il futuro, ora per il classe '96 prodotto del vivaio del Diavolo c'è da mettere a posto un presente che lo vede in difficoltà. L'avvio di stagione di Calabria con il Milan è stato estremamente negativo, complici anche le due espulsioni rimediate in sei presenze in campionato (Verona e Genoa), che lo hanno costretto a saltare il derby e l'ultima sfida con il Lecce. E che hanno fatto traballare una titolarità che fino a poche settimane fa sembrava uno dei punti saldi dei rossoneri, riaprendo quindi il dualismo con Conti sulla corsia destra. Archiviato il discorso rinnovo, c'è quindi da pedalare e invertire la tendenza sul campo: Calabria vuole mettersi alle spalle la brutta parentesi con Giampaolo e, con Pioli, tornare ai buoni livelli mostrati soprattutto sotto la gestione Gattuso.



