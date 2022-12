La crescita sul campo ma anche e soprattutto fuori.In questo senso, la trasferta a Dubai dei rossoneri, dove accanto alla squadra ci sarà anche la dirigenza, con la possibile presenza del nuovo amministratore delegato,, può portare importanti novità extra campo. In particolare, riguardo la partnership con Emirates, sponsor di maglia del Milan dal 2007.Il contratto che lega la compagnia aerea al club rossonero è in scadenza il 30 giugno 2023 ma il legame tra le due società continuerà ancora. Come riferisce Tuttosport, il rinnovo con Emirates è vicino.. Vale a dire il doppio rispetto all'attuale accordo,Ricavi che si aggiungono a quelli che riceveranno i rossoneri da gennaio, grazie all'accordo con Puma (30 milioni fino al 2028).Il rinnovo con Emirates potrebbe essere quindi il primo atto ufficiale di Furlani come nuovo ad del club.Un'analisi del Brand Finance Institute rileva infatti che il club di via Aldo Rossi sia quello cresciuto di più nell'ultimo anno, con un valore aumentato del 76%