Uno dei segreti del nuovo Milan è il lavoro dell'area scouting, l'ultima prova l'ha data Malick Thiaw che si sta confermando sempre più importante nello scacchiere di Pioli. Gerry Cardinale e RedBird lo sanno e per questo hanno deciso di accelerare su un dossier ritenuto fondamentale: il rinnovo di Geoffrey Moncada, ormai a un passo dal diventare ufficiale. Il responsabile dell'area scouting era molto apprezzato dalla precedente proprietà Elliott e la stima è rimasta invariata con il nuovo estabilishment rossonero, che non ha avuto dubbi sul da farsi.



ACCORDO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, il Milan ha raggiunto l'accordo con Moncada per prolungare il contratto che altrimenti terminerebbe a luglio. Blindare l'ex Monaco era una priorità, visti anche i tanti interessamenti alla sua situazione. Niente da fare però, il Diavolo si tiene stretto uno dei suoi segreti: mancano solo le firme, ma l'avventura di Moncada a Milano è destinata a continuare.