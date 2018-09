Un vice-Higuain o comunque un attaccante che possa ricoprire quel ruolo oltre a Patrick Cutrone. La coperta in casa Milan si ricopre corta in un ruolo dove l'abbondanza regnava sovrana fino a quest'estate in cui, però, con l'arrivo della punta argentina dalla Juventus è scattata la rivoluzione. E con l'infortunio dell'attaccante italiano classe '98 è arrivata la certezza che, probabilmente, un rinforzo nel reparto sia indispensabile anche in ottica del prossimo mercato invernale.



PEDRO, AVANTI TUTTA - Per questo il lavoro di scouting coordinato dal direttore tecnico Leonardo sta procedendo a ritmi spediti. Detto che per il fantasista del Flamengo Paqueta la concorrenza è sempre più folta, ci sarà da battagliare anche per quello che, ad oggi, rappresenta il primo obiettivo "brasiliano" per l'attacco. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Kakà, Leonardo e Serginho stanno continuando a seguire l'attaccante ventunenne del Fluminense Pedro Guilherme. 23 partite, 12 gol e 2 assist per lui finora e un futuro roseo che il Milan vorrebbe assicurarsi. Il Fluminense mira però ad animare un'asta internazionale che comprende già anche Roma e Real Madrid. Il Milan si è già mosso, avanti tutta per Pedro.