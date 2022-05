Il Milan del futuro, a prescindere da quello che sarà l'evolversi della possibile cessione societaria, aggiungerà un colpo di livello top, ma di grande prospettiva in mezzo al campo per sostituire il partente Franck Kessie. Il nome più caldo, quello su cui Maldini e Massara lavorano da più tempo, resta quello di Renato Sanches per cui i contatti e i colloqui con Lille e Jorge Mendes non si fermano, anzi, vanno avanti tutta.