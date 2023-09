Il naufragio dell'affare Taremi non ha cambiato i piani del Milan per l'attacco. Serve un altro nove, a maggior ragione con la cessione di Lorenzo Colombo al Monza (prestito secco). Diversi i profili valutati da Furlani, Moncada e D'Ottavio, uno ha preso quota: quello di Patson Daka.



CORSA CONTRO IL TEMPO - Dopo un tentativo per Willian José del Betis, i rossoneri hanno portato avanti altri sondaggi. Non è andato a buon fine quello per Vaggelis Pavlidis dell'AZ Alkmaar, decisamente più positivo quello con il Leicester per Daka: le Foxes hanno aperto al prestito oneroso, formula gradita al Milan pronto a coprire l'ingaggio da 1,8 milioni di euro netti del classe '98 zambiano. Tuttavia è corsa contro il tempo, perché a otto ore dalla deadline il club di via Aldo Rossi deve completare tutta la documentazione necessaria, un passaggio burocratico allungato dallo status di extracomunitario del giocatore. Il Milan ha scelto Daka come vice-Giroud, ma le lancette corrono e il tempo stringe.