Milan, avanza Paratici: gli incontri con Furlani e la verità sul casting

Doveva essere una settimana importante sul fronte nuovo ds dele in effetti così è stato. Da quel che emerge alle verifiche di Calciomercato.com, quello che si prospettava come un casting fra più profili, con in ballo anche i nomi di Igli Tare e Tony D'Amico, si sta svolgendo invece come una trattativa singola. Il protagonista?C'è da dire che quello dell'ex Juventus, che si metterà ufficialmente alle spalle il prossimo 20 luglio il deferimento legato al "caso Plusvalenze", è sempre stato il primo nome sulla lista. Ha grande voglia di tornare in pista dopo la brusca interruzione del suo rapporto con il Tottenham e vuole tornare a far valere la sua fama di scova-talenti.

Nessun casting, dunque, ma una serie di incontri tra l'ad rossonero Giorgio Furlani e appunto Paratici, per stabilire i termini del prossimo accordo. La pista è caldissima e se non ci saranno scossoni al momento imprevisti sarà lui la figura che il Milan ha ammesso di cercare per la prossima stagione.