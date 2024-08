BRUGES

FORMAZIONE TIPO (4-2-3-1): Mignolet; De Cuyper; Mechele; Ordonez; Seys; Onyedika; Vanaken; Tziolis; Skov Olsen; Vetlesen; Nilsoon.



LA STELLA- L’estro di Skov Olsen: un passato non felice al Bologna, l’esplosione in Belgio. 14 gol nell’ultima stagione, 2 in 5 presenze in questa.



COME SI È QUALIFICATA- Vincendo il titolo nella scorsa stagione ai playoff.