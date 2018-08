Con l'avvento della nuova proprietà e della nuova dirigenza, il Milan ha rinunciato a fare la squadra B che avrebbe disputato la Lega Pro sul campo del Varese. E ora prosegue l’opera di sistemazione di quei giocatori rimadsti, in pratica, senza squadra. Dopo il passaggio di Guarnone al Matera, si è aperta la pista Chiasso per El Hilali. Sempre secondo Tuttosport, il portoghese Tiago Dias ha ricevuto delle proposte da squadre estere. In uscita anche la punta Sinani (Matera interessato), Gabbia e Sanchez.