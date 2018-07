Ci sono ritorni e ritorni. Quello dell'amico partito per un lungo viaggio; quello della fidanzata andata a studiare in Erasmus, atteso più che mai (anche con un po' di paura); quello dalle vacanze per riabbracciare la quotidianità della vita; quello della tua ex, il peggiore. Ecco, il ritorno di Carlos Bacca al Milan rientra nell'ultima casistica: c'erano i presupposti per una grande storia d'amore, ma dopo un folgorante inizio qualcosa non è andato. C'è stato un periodo di convivenza forzata, la separazione (per un anno), e ora il ritorno a casa. Ma ancora per poco...



DI NUOVO AL MILAN - Partito la scorsa estate, in prestito con diritto di riscatto, per vestire la maglia del Villarreal e riaffacciarsi in quella Liga dove si è vista la migliore versione del Peluca, torna a essere un giocatore del Milan dopo 18 gol, 7 assist e un riscatto mancato. Sì, perché il Submarino Amarillo ha deciso di non versare la cifra per far diventare Bacca un proprio giocatore, non strappando l'assegno da 15,5 milioni di euro. E ora?



OFFERTE E VOLONTA' - In Turchia c'è chi sta pensando al numero 7 della Colombia, impegnato ora al Mondiale: Galatasaray e Trabzonspor. Ma entrambi partono già battuti: la volontà del classe '86 è quella di lasciare, ovviamente, il Milan per restare, però, in Liga. Il Villarreal non si spinge oltre gli 8 milioni, il Valencia lo vuole per esplicita richiesta di Marcelino, ma Milan vuole quei 15 milioni per chi, tre estati fa, è stato pagato 30 milioni di euro. La Turchia osserva, il Milan aspetta, la Spagna ci prova. Ed è lì che il Peluca vuole ritornare.



