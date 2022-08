La seconda avventura rossonera di Tiémoué Bakayoko è ormai agli sgoccioli: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nella giornata di domani il centrocampista francese, sul quale è forte l'interesse del Newcastle, risolverà con il Milan ma non solo, anche con il Chelsea (con il quale ha un contratto fino al 2024). Una mossa che permetterà al giocatore di trovare una nuova esperienza e ai rossoneri di risparmiare quasi tutto lo stipendio per il 2022/23.



POI VRANCKX - Una mossa che permetterà a Maldini e Massara anche di accelerare per regalare a Pioli un altro tassello in mediata, Aster Vranckx. Il Milan sta discutendo con il Wolfsburg per un prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto (11 milioni): si lavora sui bonus per il classe 2002.