"Tutti siamo felici per questa vittoria. Abbiamo bisogno di riposarci per una settimana e tornare più forti, per chiudere al quarto posto. Dobbiamo finire quest’anno al meglio e questa vittoria è straordinaria. Era importante per poter iniziare bene il 2019". Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan, è intervenuto a Milan TV: "Sono felice della mia prestazione, ma la cosa più importante è quella della squadra, sono qui per aiutare i miei compagni. Ogni giocatore può migliorare. Vorrei segnare a San Siro, il gol arriverà presto. Sono paziente e aspetterò la mia occasione".