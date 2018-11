Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan, in prestito dal Chelsea, parla a Sky Sport 24: “Il 4-4-2 è il sistema che preferisco ma mi sono trovato bene anche nel 4-3-3. La posizione è cambiata ma mi ha fatto bene, ho aiutato di più la squadra. Juve? Dispiaciuto per il risultato, ma è il calcio: sono comunque contento di quello che ho fatto”.





I FISCHI - “Li capisco, non fanno piacere ma li capisco, spero mi applaudiranno presto. Ho fatto delle buone cose ma sono soltanto all’inizio, speriamo di entrare nelle prime quattro”.





GLI IDOLI - “Da piccolo giocavo nello stesso ruolo di Ronaldinho, è il mio idolo. Insieme a Touré”.





SU GATTUSO E CONTE - “Sono molto simili, hanno lo stesso modo di lavorare”.