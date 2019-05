"Cari Tifosi, Nonostante la vittoria di ieri non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo e finire la top 4 per regalarti la Champions la prossima stagione. Questa delusione non cancella tutto e desidero ringraziare voi. Grazie per il vostro sostegno, che è tanto più bello e sincero che l'inizio della nostra relazione è stato complicato. Grazie per il vostro amore quando ho vissuto momenti più difficili. Grazie per la vostra canzone che spesso risuona nella mia testa. Grazie a tutti per gli incoraggiamenti in strada o sui social network. Grazie per fare di San Siro uno stadio unico. Grazie per questi bei ricordi che mi accompagneranno ovunque e per sempre. A presto". Questo il messaggio pubblicato su Instagram da Timouè Bakayoko.