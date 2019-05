Una partita da non sbagliare, anche in virtù del successo dell'Atalanta sulla Lazio. Per alimentare le residue speranze di una qualificazione alla prossima Champions League il Milan deve battere il Bologna dell'ex Mihajlovic. Per farlo Gattuso pensa a diversi cambi di formazione rispetto all'undici che è uscito sconfitto dalla trasferta di Torino contro i granata. Oggi nella rifinitura la squadra è stato provato Piatek e non Cutrone al centro dell'attacco.



FUORI BAKAYOKO- La novità clamorosa di formazione è quella che riguarda Timouè Bakayoko: il francese non sarà in campo dal primo minuto domani sera a San Siro. Nonostante le ottime prestazioni offerte anche nell'ultimo, mediocre a livello di squadra, periodo. Paga ancora il ritardo all'allenamento di mercoledì scorso, al suo posto giocherà Biglia con Kessie e Paquetà nel ruolo di interno sinistro.



GIOCA SUSO - Domani il Milan scenderà in campo con il 4-3-3 e non il 4-3-1-2 ventilato a inizio settimana. Paquetà farà la mezzala destra, mentre in attacco torna Piatek al posto di Cutrone.La linea difensiva sarà obbligata: Abate a destra, Musacchio e Zapata centrali e Rodriguez a sinistra. Ennesima occasione per Suso e Calhanoglu per riscattare gli ultimi due mesi molto deludenti e spesso criticati anche dai tifosi.