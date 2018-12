Al termine di Milan-Spal, Tiémoué Bakayoko ha parlato a Dazn: "So di aver recuperato tanti palloni, ma non so quanti di preciso. E' stato un periodo difficile senza vittorie, senza riuscire a segnare: la squadra ha giocato bene, continuiamo così. Sto aspettando il mio primo gol, devo continuare a creare occasioni da rete e presto arriverà".