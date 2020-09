Tiemouè Bakayoko resta la prima scelta del Milan per rinforzare ulteriormente la batteria dei centrocampisti centrali dopo il colpo Tonali. La trattativa ha subito un rallentamento negli ultimi giorni perchè il Chelsea non si è mosso dalla richiesta di 30 milioni di euro per il riscatto.



INTERMEDIARIO AL LAVORO - Tiemouè Bakayoko spinge per tornare in rossonero, il suo agente per smuovere il Chelsea. La sensazione è che l'affare può andare in porto, ma non in tempi brevi. Ci sono ancora tanti dettagli da sistemare e il Milan ora vuole prima concentrarsi sul campo, con l'avventura in Europa League che partirà domani con la trasferta in Irlanda. Nel frattempo il centrocampista francese ha messo in stand-by la proposta arrivata dal Crystal Palace.