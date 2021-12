Tiemoue Bakayoko, centrocampista del Milan, parla a Dazn prima della partita con la Salernitana: "​E' importante pensare alla partita di oggi, sarà una battaglia che speriamo di vincere. L’obiettivo è tornare in vetta, in attesa del Napoli stasera. Pensiamo solo alla gara di oggi che per noi è molto importante".