Il Milan continua la sua corsa contro il tempo, per rinforzare la rosa di Rino Gattuso da qui alla chiusura del mercato di venerdì prossimo. Tanti i tavoli su cui si sta muovendo Leonardo, assistito da qualche giorno anche da Paolo Maldini: su tutti il centrocampista, con quel Tiemoué Bakayoko che si avvicina sempre più.



L'ASSIST DI SARRI - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio del Chelsea in Premier League, Maurizio Sarri ha parlato del futuro del francese: "La rosa ora è troppo larga, preferisco avere 23-24 giocatori a cui aggiungere tre o quattro giovani. Qualcuno dovrà andare via in prestito, ma non so chi. Bakayoko tra loro? È possibile, ma non so ancora dove andrà". Parole chiare, che spalancano le porte d'uscita dai blues all'ex Monaco.