La giornata del Milan è iniziata questa mattina con le visite mediche e la firma sul contratto di Olivier Giroud, il nuovo numero 9 rossonero. Atteso in serata anche l'arrivo di Fodé Ballo-Touré, il terzino senegalese che andrà a ricoprire il ruolo di vice Theo. Al Monaco verranno versati circa 4,5 milioni di euro per il classe '97, che viene acquistato a titolo definitivo. Le visite mediche sono programmate per domani mattina alle ore 9 presso la clinica privata La Madonnina.