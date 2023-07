Il Milan continua a lavorare sul mercato degli esterni sinitri con l'obiettivo di sostituire Fode Ballo-Touré con un rinforzo italiano e utile alle liste per affiancarsi a Theo Hernandez. I contatti con l'ex-Roma Calafiori ci sono stati, ma per ora tutto è bloccato proprio dalla mancata uscita del terzino senegalese la cui situazione rimane in fase di stallo.



LA RICHIESTA DEL MILAN - Il Milan sta trattando con Fulham e Bologna con una richiesta economica ben precisa e che mira a non realizzare una minusvalenze a bilancio. Il suo contratto è in scadenza 30 giugno 2025 e, anche aprendo all'ipotesi di un prestito con riscatto la cifra chiesta dai rossoneri resta quella di circa 4 milioni di euro.



TUTTO FERMO - Un accordo il Milan lo ha trovato con il Fulham per la cessione a titolo defnitivo, mentre il Bologna spinge per il prestito con diritto di riscatto e ingaggio, almeno in parte, pagato dai rossoneri. Il giocatore fra le due opzioni preferirebbe oggi quella emiliana, con la permanenza in Italia, e per questo si sta negando al club rossonero per un confronto sull'offerta inglese.