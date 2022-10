Il difensore del Milan, Ballo Touré, autore del gol che riporta in vantaggio i rossoneri e di fatto decide la gara contro l'Empoli ha parlato a DAZN e si è mostrato visibilmente emozionato: "Molto contento è un momento speciale, per la squadra, contento per la vittoria. Pioli è il migliore allenatore e sono molto contento".