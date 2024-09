Getty Images

Milan, ballottaggio a destra in vista del derby: Calabria favorito

Il Milan non ha ancora trovato un vero padrone del ruolo di terzino destro. In questa prima parte di stagione si stanno alternando nel ruolo Calabria ed Emerson Royal. Paulo Fonseca non ha ancora sciolto il dubbio in vista di una partita fondamentale come quella del derby contro l’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe spuntarla il capitano Calabria.