Nelle ultime ore ci sono stati diversi rumors circa il futuro del numero 9, proposto da Mino, suo agente, ai rossoneri. L'obiettivo primario di Leonardo e Maldini per l'attacco è Zlatan, che in comune con Balo ha il procuratore. E oggi sono arrivate la parole di Supermario...- Queste le parole, affidata a una storia su Instagram, dell'ex 45 rossonero circa un suo ritorno al: "Comunque bello vedere così tanti tifosi milanisti che non gradirebbero un mio eventuale e al quanto improbabile ritorno. Ma va bene così, un giorno servi e l'altro no, l'importante non è pentirsene. Non è in programma nessun mio movimento per ora".