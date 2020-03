Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. E da oggi, calciomercato.com vuole segnalarvi quello che, per la redazione, vale la pena essere visto OGGI, DOMENICA 29 MARZO, IN TV.



Da Russel Crowe a Daniele Massaro, dalla storia dei Texas Western Miners a quella di Muhammad Ali, romanza una e raccontata l'altra, con la giuste dose di Jim Carrey in una doppia veste: Enigmista e Truman. Di tutto e di più nel programma televisivo odierno.





DIGITALE



FILM: Un’ottima annata, alle 21.17, su Rete 4 - Russel Crowe e Mario Cottilard in Provenza, tra cinismo da broker inglese e gusto del vino rosso sulle colline francesi.



FILM: Point Break, alle 21.26, su Italia 1 - Remake del film del 1991. Non ci sono Keanu Reeves e Patrick Swayze, ma Luke Bracey ed Edgar Ramirez. La differenza si vede.



FILM: Eyes Wide Shut, alle 21, su Iris - Tom Cruise, Nikole Kidman e l'ultima pellicola diretta da Stanley Kubrick.



FILM: La bussola d’oro, alle 21.10, su Rai Movie - Film del 2007 tratto dall’omonimo romanzo, con Nicole Kidman, Daniel Craig ed Eva Green. Avventura fantastica.







SATELLITE PARTITA: Milan-Barcellona 1994, alle 21.45, su Sky Sport Football - Massaro, due volte; Savicevic e Desailly. Capello stende Cruyff contro ogni pronostico.



STORYTELLING: Buffa racconta Ali, alle 20.45, su Sky Sport Arena - La storia del più grande pugile della storia raccontata magistralmente da Federico Buffa.



FILM: Batman forever, alle 20.06, su Premium Cinema Energy - Val Kilmer nei panni dell'eroe di Gotham, contro Doppia Faccia, interpretato da Tommy Lee Jones, e l'Enigmista, interpreto da Jim Carrey.



INTERNET



FILM: La mossa del pinguino, su Rai Play - Edoardo Leo e Riky Memphis si danno al curling, alla ricerca di un pass olimpico. Tra risate e incomprensioni di coppia.



FILM: Glory Road, su Disney+ - La vera storia dei Texas Wester Miners, squadra di basket del college di El Paso. Coach Bob Hoskin dà fiducia a giocatori afroamericani, mettendone 7 a roster, sconvolgendo il mondo. E schierando un quintetto di soli giocatori afroamericani nella finale NCAA.



FILM: The Truman show, su Netflix - Prova attoriale da applausi per Jim Carrey, in questa pellicola candidata a 3 premi Oscar nel 1999. , alle 21.45, su Sky Sport Football - Massaro, due volte; Savicevic e Desailly. Capello stende Cruyff contro ogni pronostico., alle 20.45, su Sky Sport Arena - La storia del più grande pugile della storia raccontata magistralmente da Federico Buffa., alle 20.06, su Premium Cinema Energy - Val Kilmer nei panni dell'eroe di Gotham, contro Doppia Faccia, interpretato da Tommy Lee Jones, e l'Enigmista, interpreto da Jim Carrey., su Rai Play - Edoardo Leo e Riky Memphis si danno al curling, alla ricerca di un pass olimpico. Tra risate e incomprensioni di coppia., su Disney+ - La vera storia dei Texas Wester Miners, squadra di basket del college di El Paso. Coach Bob Hoskin dà fiducia a giocatori afroamericani, mettendone 7 a roster, sconvolgendo il mondo. E schierando un quintetto di soli giocatori afroamericani nella finale NCAA., su Netflix - Prova attoriale da applausi per Jim Carrey, in questa pellicola candidata a 3 premi Oscar nel 1999.