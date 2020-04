La prossima estate sarà il momento giusto per cominciare a discutere del contratto in scadenza nel 2022, ma per il Milan trattenere Alessio Romagnoli sarà molto importante. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il capitano milanista è oggetto di desiderio di diverse società e il Milan in estate dovrà stare attento a non perderlo. In Italia c’è sempre la Juventus sulle sue tracce mentre dall’estero il pressing del Barcellona sta diventando significativo.