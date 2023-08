Il Milan affronterà il Barcellona nella sfida statunitense di domani alle 5.00 ora italiana. Nelle prime uscite amichevoli della stagione sono arrivate le sconfitte contro Real Madrid e Juventus, motivo per cui la squadra di Pioli vorrà fare bene nella gara contro i campioni di Spagna. Sarà un’occasione per vedere ancora in campo i nuovi acquisti della società milanese, ma gli esperti puntano sui blaugrana per il successo nei novanta minuti. La vittoria della squadra di Xavi, infatti, si gioca tra 1,83 e 1,85 contro il segno “1” tra 3,50 e 3,55. Un pareggio paga 3,85 volte la posta. Si prospetta una partita ricca di gol, come spesso accade in occasione delle amichevoli precampionato: prevale la quota Over 2.5 a 1,47 contro l’Under 2.5 a 2,50. Tra i risultati esatti, in cima alla lavagna c’è l’1-1, offerto a 6,65 e seguito dal 2-1 per gli spagnoli, a 7,30. Un successo milanista per 2-1 si gioca a 10,75.