Intervistato a Sky Sport, Franco Baresi ha parlato così a pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Monza: "Partita speciale per quello che era Berlusconi. Presidente che non si può ripetere, ma oggi sarà una bella partita".



BERLUSCONI - "Credo che era sempre molto ambizioso, pretendeva sempre il massimo. Dobbiamo guardare avanti, abbiamo altri obiettivi. Lui puntava in grande, lo faceva anche con il Monza. Oggi partita fondamentale perché dobbiamo prendere punti e non perderli, oltre a consolidare il nostro posto".



FUTURO CLUB - "Tutto è possibile, il Milan ha una grande storia. Sappiamo che gli interessi sono diversi, maggiori, ma noi abbiamo una storia nel nostro calcio, possiamo creare problemi a tutti. Dovremo essere bravi a spendere bene".



IBRAHIMOVIC - "Ibra sappiamo che personaggio è, il suo pensiero è vincente. E' un valore aggiunto, non ho bisogno di dare consigli".



ITALIANI IN ROSA - "Sono arrivati molti giocatori nuovi, abbiamo provato per qualche italiano ma sappiamo com'è andata nel mercato. Abbiamo avuto molti giocatori italiani, ma la nostra società guarda sempre tutto".