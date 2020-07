Franco, leggenda del, Brand Ambassador dei rossoneri, 6 per sempre del club meneghino, parla a Goal.com della maglia della sua squadra: "Pensando alla storia di questo club, a cosa rappresentano questi colori, è sicuramente una grande responsabilità e un onore con alti valori come il comportamento e il rispetto che devi avere. Per me indossarla è stato un traguardo, è stato realizzare un sogno che avevo da bambino, e mi ha reso doppiamente felice perché sono sempre stato tifoso rossonero"."Le maglie delle finali te le ricordi più di altre ma la prima più importante che ho messo è stata il mio esordio, ricordo con affetto quella maglia, molto semplice, con le righe molto strette, con solo il numero sulle spalle, e me la porto nel cuore perché è stata la prima delle poi tante mie maglie indossate, la ricordo sempre"."Ricordo quella sera è stata molto emozionante, ricordo quest’evento in cui calò questa gigantesca maglia numero 6 che la società decise di ritirare e questo mi riempì di orgoglio, fu un gesto molto bello, molto gratificante nei miei confronti dopo una carriera lunga 20 anni"."Sicuramente è molto più difficile, il calcio di oggi è molto cambiato, è un calcio diverso rispetto a quando giocavo io, forse un po' di romanticismo e un po' di passione si è persa ma per riuscire si dovrebbe tenere valori altissimi e avere un grande senso di appartenenza, non è facile"."Credo che il Milan sia ancora un brand importantissimo, che abbia ancora un grande fascino. Con il mio ruolo viaggio molto e ho viaggiato tantissimo in questi anni e mi sono reso conto quanto è amato e seguito il Milan, e credo che questo sia merito di quello che ha in bacheca ma soprattutto di come l’ha vinto e di quello che è riuscito a trasmettere, l’emozione che è riuscito a dare ai tifosi che ci seguono in tutto il mondo".