Franco Baresi, leggenda del Milan, parla a Il Giorno: "Giampaolo? Ha idee, è propositivo, ha un calcio offensivo. Lo stadio? I ricordo sono tanti e rimarranno per sempre, considerato tutte le partite che ho disputato e quel che mi ha dato. E' chiaro, però, che come tutte le cose anche il calcio corre velocemente e per questo bisogna guardare avanti. Credo che avere uno stadio nuovo, futuristico, per i nostri figli e i figli dei nostri figli sia anche importante. E' giusto guardare avanti e credo che il nuovo stadio sarà bellissimo, l'investimento enorme, insomma credo che sarà qualcosa di speciale. Se lo meritano Milan e Inter".



SUL DERBY - "Come sarà? E' un po' presto per dirlo, vediamo come saranno allestite le squadre. Nella passata stagione ci sono state stracittadine molto sentite, lo stadio e i tifosi sono sempre pronti a dare un gran sostegno. Speriamo di essere protagonisti".